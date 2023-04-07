السعودية على موعد تاريخي في رحلة فضائية.. وناسا تعلن ساعة الإنطلاق

2023/04/07 | 01:40 - المصدر: بغداد اليوم

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تغادر بعثة خاصة تضم رائدي فضاء سعوديين أحدهما امرأة للمرة الأولى، فلوريدا في الثامن من مايو آيار المقبل متوجهة إلى محطة الفضاء الدولية، وفق ما أعلن، الخميس، مسؤولون في شركة "أكسيوم سبايس" ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وستصبح، ريانة برناوي، وهي باحثة تعمل على سرطان الثدي، أول امرأة سعودية تتوجه إلى الفضاء، ويرافقها رائد الفضاء، علي القرني.

وتضم البعثة أيضا، بيغي ويتسون، رائدة فضاء سابقة في ناسا، سبق أن توجهت ثلاث مرات إلى محطة الفضاء الدولية، وجون شوفنر، وهو متعهد أميركي سيقود الرحلة.

وتغادر البعثة التي سميت "أكسيوم ميشن 2" في صاروخ سبايس إكس طراز "فالكون 9" في الساعة 22,43 يوم الثامن من مايو (2,43 ت غ في التاسع من مايو) من مركز كينيدي الفضائي في كاب كانافيرال بفلوريدا.

وستستخدم كبسولة دراغون من سبايس إكس لبلوغ المحطة الفضائية الدولية، حيث ستمضي عشرة أيام.

وهذه البعثة هي الثانية نحو المحطة الدولية التي تنظمها شركة "أكسيوم سبايس" الأميركية.

وكانت بعثة أولى سميت "أكسيوم ميشن 1" حملت ثلاثة رجال أعمال ورائد فضاء سابقا لأسبوعين إلى المحطة الدولية في أبريل نيسان 2022.

وأعلنت السعودية، الأحد الماضي، عن إرسال أول رائدة فضاء سعودية ورائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من عام 2023.

وتندرج هذه الرحلة إلى الفضاء بمشاركة امرأة سعودية في إطار استراتيجية المملكة المحافظة لتحسين صورتها.

لكنها ليست المهمة الأولى بالنسبة إلى السعودية.



ففي 1985، شارك الأمير السعودي سلطان بن سلمان في بعثة أميركية.

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