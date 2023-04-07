العدل تكشف عدد السجناء والمحكومين منهم بالإعدام بقضايا الارهاب

2023/04/07 | 01:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير العدل خالد شواني، الخميس، عن عدد المدانين بقضايا الإرهاب محكومون بالاعدام في سجون الوزارة.

وقال شواني في تصريح متلفز "هناك 8 آلاف مدان بقضايا الإرهاب محكومون بالاعدام، ولكن لا يوجد لدى الوزارة طلب تنفيذ حكم الاعدام بالوقت الراهن".

وأضاف أن "20 ألف من المدانين موجودون في سجون وزارة العدل، بينما يوجد 60 ألف نزيل موزعين على 28 سجناً في البلاد".

وأوضح، أن "تنفيذ احكام الاعدام تتم بقرار من رئاسة الجمهورية، وهي لا تكون بتوجيهات او ضغوطات سياسية".

وبين وزير العدل، أن "دوائر الإصلاح بحاجة الى اصلاحات حقيقية، اذ أن مشكلة الاكتظاظ بالسجون بحاجة إلى معالجة".

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