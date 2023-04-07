الجيش الإسرائيلي يعلن بدء الهجوم على قطاع غزة

2023/04/07 | 01:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث ينوز / أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بدء تنفيذ ضربات على قطاع غزة وشن غارات مكثفة على أهداف فيه.وأفادت RT فجر يوم الجمعة، إن انفجارات قوية هزت غرب مدينة غزة، أكبر مدن قطاع غزة.وذكرت أن قوات الجيش الإسرائيلي شنت غارات في قطاع غزة.وأكد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن سلاح الجو يشن […]

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