الامانة العامة لمجلس الوزراء تكشف مصير سلم رواتب الموظفين

2023/04/07 | 02:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الأمين العام لمجلس الوزراء حميد

الغزي، اليوم الخميس، عن مصير سلم رواتب

الموظفين.

وقال الغزي في تصريح للوكالة الرسمية,

إن" هناك لجنة مشكلة في وزارتي التخطيط

والمالية لإعداد سلم الرواتب"، مبينا،

أن"

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