تكريم منتخب العراق للشباب لحصوله على المركز الثاني في نهائياتِ كأس آسيا

2023/04/07 | 02:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمَ المجلس الاقتصادي العراقيّ منتخبَ

الشباب لحصوله على المركز الثاني في

نهائياتِ كأس آسيا دون 20 عاماً، وبلوغه

نهائيات كأس العالم المقبلة، وذلك في

أمسيةٍ رمضانيةٍ أقامها المجلس الليلة

في فندق بابل,بح

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