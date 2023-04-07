ماذا قال البيت الأبيض في تقريره السري الى الكونغرس عن الانسحاب من أفغانستان؟

2023/04/07 | 02:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن–(أ ف ب) – أعلن البيت الأبيض الخميس أنّه سلّم الكونغرس تقريراً سرّياً طال انتظاره عن انسحاب الولايات المتّحدة من أفغانستان عام 2021، مدافعاً عن مسار هذا الانسحاب الذي أنهى 20 عامًا من المحاولات الفاشلة لهزيمة حركة طالبان.وقال مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إنّ ما من شيء كان بإمكانه “تغيير مسار الانسحاب” […]

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