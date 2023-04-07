2023/04/07 | 03:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت حركة "حماس" الفلسطينية، الخميس، مما "ستؤول إليه الأمور في المنطقة"، محملة إسرائيل "كامل المسؤولية" عن التصعيد، وداعية القوى والفصائل الفلسطينية إلى "التحرك الموحد في معركة مفتوحة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("حماس" تدعو إلى "تحرك موحد في معركة مفتوحة".. وتُحمّل إسرائيل مسؤولية "ما ستؤول إليه الأمور") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("حماس" تدعو إلى "تحرك موحد في معركة مفتوحة".. وتُحمّل إسرائيل مسؤولية "ما ستؤول إليه الأمور") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).