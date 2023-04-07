2023/04/07 | 03:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قالت صحيفة واشنطن إكزامنر، انه قد تقع حملة من الحزبين...

ظهرت المقالة واشنطن إكزامنر: تفويض غزو العراق استغل لاستهداف دول و فصائل لا علاقة لها بالهدف الأصلي أولاً على المسلة.

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