كيف تساعد وكالة ناسا في محاربة السرطان؟

2023/04/07 | 03:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تساعد أبحاث"ناسا"، التي تجرى عادة لتطوير طرق حماية رواد الفضاء من الأشعة، في مكافحة السرطان وأمراض أخرى، وفق وكالة الفضاء الأميركية التي تخصص أيضا أجهزتها وتقنياتها للمساعدة في البحث الطبي.

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