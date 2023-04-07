احتفالات ببجي موبايل برمضان مستمرة مع حملة “مد وجزر” وافتتاح البازار الكبير

2023/04/07 | 05:08 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُقيم ببجي موبايل احتفالات عالمية خلال الشهر الفضيل وتطلق قصة جديدة ومؤثرة عن الأسرة ولم الشمل إلى جانب مجموعة من الفعاليات والمكافآت المتوفرة لوقت محدود كجزء من البازار الكبير الجديد فيديو تشويقي:يوتيوب بغداد، العراق– 6 أبريل 2023: تحتفل ببجي موبايل (PUBG MOBILE) إحدى أشهر ألعاب الجوال في العالم، بشهر رمضان المبارك هذا العام عبر إطلاق […]

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