يونيفيل: لبنان وإسرائيل لا يريدان الحرب 

2023/04/07 | 05:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، في بيان فجر الجمعة، أعقب قصفا نفذته إسرائيل على الجنوب اللبناني، أن الطرفين "لا يريدان الحرب"، داعية إياهما إلى التهدئة.

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