الجيش الإسرائيلي يقصف لبنان وغزة.. ويعلن ضرب أهداف

2023/04/07 | 05:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، عن قصف لبنان وقطاع غزة، وذلك بعد ساعات قليلة من اجتماع أمني للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، مساء الخميس، توعد فيه بنيامين نتنياهو بجعل "الأعداء يدفعون ثمنا باهظا".

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