السعودية.. الكشف عن موعد رحلة رائدي الفضاء

2023/04/07 | 06:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، الخميس، عن موعد الرحلة التي تضم الرائدين السعوديين "علي القرني" و"ريانة برناوي" والتي ستنطلق في مايو المقبل.

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