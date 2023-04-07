"لبنان وإسرائيل لا يريدان حربا".. اليونيفيل تعلق ببيان

2023/04/07 | 07:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أو ما يُعرف باسم "يونيفيل"، إنها على اتصال مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني وأنهما لا يريدان الحرب.

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