بعد الضربات الإسرائيلية.. حماس تطالب الجامعة العربية و

2023/04/07 | 08:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الضربات الإسرائيلية على لبنان، بحسب بيان نشرته، الجمعة، قائلة إنها تدين العدوان "على لبنان واستهداف المنطقة المحيطة بمدينة صور فجر اليوم، وتأكيد تضامنها مع الشعب اللبناني".

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