"حزب الله كان يعلم".. إسرائيل تعلن توجيه ضربات في لبنان ردا على "نيران فلسطينية"

2023/04/07 | 08:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوت ثلاثة انفجارات، على الأقل، فجر الجمعة في منطقة صور في الجنوب اللبناني، تزامنا مع إعلان إسرائيل شن قواتها غارات في لبنان ردا على إطلاق وابل من الصواريخ، الخميس، باتجاه أراضيها اتهمت مجموعات فلسطينية بالوقوف خلفها.

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