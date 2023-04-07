العراق: فتح استيراد اللحوم للسيطرة على الأسعار

2023/04/07 | 09:01 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تسعى إلى تخفيض أسعار اللحوم (حيدر حمداني/فرانس برس)

كشفت وزارة الزراعة العراقية، أمس الخميس، عن إجراءات للحد من ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، مؤكدة فتح الباب أمام استيراد اللحوم بشكل شامل، وسط انتقادات للإجراءات التي وصفت بأنها "معالجات وقتية".

وتزايدت أسعار اللحوم في العراق خلال الفترة الأخيرة لتصل إلى 20 ألف دينار للكيلوغرام الواحد، بعدما كانت بحدود 12 ألفا (الدولار = نحو 1310 دنانير)، الأمر الذي تسبب بحرمان الكثير من العائلات من ذوي الدخل المحدود من شرائه، لا سيما مع التصاعد الشامل في عموم الأسعار في السوق المحلية.

ووفقا لوكيل الوزارة مهدي سهر، فإن "الوزارة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، ومنها تسهيل نقل الأغنام والأبقار الحية بين المحافظات والإقليم، والسماح باستيراد اللحوم من جميع بلدان العالم عدا الدول المحظورة"، مبينا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس، أن "تلك الإجراءات ستسهم في خفض أسعار اللحوم خلال الفترة القادمة في الأسواق".

وبشأن لحم الدواجن، أشار إلى أن "الوزارة سمحت باستيراد اللحوم من الخارج، فضلاً عن ارتفاع إنتاج العراق من اللحم في الحقول العاملة بجميع محافظات"، لافتا إلى "وجود توازن بين الاستيراد من الخارج والمنتج المحلي".



من جهته، انتقد عضو غرفة تجارة بغداد، حسن الغزي، الإجراء الحكومي، معتبرا أنه يعالج جانبا ويتسبب بتخريب جوانب أخرى.

وأوضح لـ"العربي الجديد" أن "ارتفاع أسعار اللحوم في البلاد يرتبط بشكل وثيق بشح المياه، إذ إن هذا الملف أثر على الزراعة والثروة الحيوانية، وإن كثيراً من مربي المواشي تركوا المهنة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب عدم وجود المراعي، وهو ما تسبب بتراجع أعداد المواشي من أغنام وأبقار وغيرها في البلاد".

وأكد أن "الحكومة مسؤولة عن معالجة هذا الملف، وفتح الاستيراد على مصراعيه يضر بالاقتصاد العراقي أولا، وينهي ما تبقى من تربية المواشي في البلاد"، مشددا على أنه "يجب على الحكومة اتخاذ خطوات للسيطرة على أسعار السوق، وأن تفتح المجال للاستيراد ضمن خطط مدروسة لا تؤثر على الإنتاج المحلي، والخطوة الأساس التي يجب أن تتخذها الحكومة هي إيجاد الحلول مع الدول المجاورة للعراق للحصول على حصصه المائية".ويشكو المواطن العراقي من غلاء أسعار السلع الغذائية رغم توفر السيولة لدى خزينة الدولة، ووفق بيانات حكومية، فقد ارتفعت معدلات التضخم في العراق بنسبة بلغت 5.3 بالمائة في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنةً مع ما كان عليه خلال شهر سبتمبر/ أيلول عام 2021، حسب أحدث إحصائيات رسمية.

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