2023/04/07 | 09:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مختصون يحذرون: زيادة عدد الموظفين الى اكثر من ٧٠٠ الف شخص سيكلف الدولة كثيرا | اخبار التاسعة 4/7) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ycvPlPH6fMY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مختصون يحذرون: زيادة عدد الموظفين الى اكثر من ٧٠٠ الف شخص سيكلف الدولة كثيرا | اخبار التاسعة 4/7) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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