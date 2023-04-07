2023/04/07 | 09:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZZKmgFEzZ1g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغياب نواب السيادة أنهى أولى القراءات.. البرلمان عازم على إقرار الموازنة | اخبار الثامنة 2023/4/6) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغياب نواب السيادة أنهى أولى القراءات.. البرلمان عازم على إقرار الموازنة | اخبار الثامنة 2023/4/6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).