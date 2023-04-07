حماس تدين العدوان على لبنان وتحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد

2023/04/07 | 09:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دانت حركة حماس، اليوم الجمعة، القصف الإسرائيلي على لبنان مؤكدة تضامنها مع الشعب اللبناني، ومحملة إسرائيل مسؤولية تداعيات التصعيد الخطير.وقالت الحركة في بيان: “ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني السافر على لبنان باستهدافه محيط مدينة صور فجر اليوم، ما يعكس حالة التوحش لدى قيادة الاحتلال الفاشي، وسياساته التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة […]

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