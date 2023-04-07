طائرات تقصف أهدافًا في غزة بينها موقع تصنيع أسلحة.. وحماس تدين الضربات الإسرائيلية

2023/04/07 | 10:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية أهدافا إضافية تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة، بما في ذلك مدخل مجمع تحت الأرض يستخدم لتصنيع الأسلحة، وثلاثة مواقع إضافية لتصنيع الأسلحة ونفق تابع لمنظمة حماس الإرهابية وفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.

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