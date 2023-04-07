رحيل الفنانة المصرية شيرين الطحان بعد صراع مع السرطان

2023/04/07 | 10:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت الفنانة والإعلامية، شيرين الطحان، عن عمر يناهز 46 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية، الجمعة.

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