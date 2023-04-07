توضيح جديد للرافدين بشأن سلف الموظفين والمنتسبين

2023/04/07 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

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مصرف الرافدين: سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين تكون بضمانة الماستر كارد الصادرة من المصرف ومن دون كفيل

الرافدين: السلف تبدا من ٥ مليون ولغاية ٢٥ مليون وحسب استحقاق المستلف والذي يتناسب مع مقدار راتبه الشهري الكلي

الرافدين: التقديم عليها الكترونيا وعبر التطبيق الالكتروني للمصرف

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