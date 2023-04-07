بدءاً من منتصف الاسبوع المقبل.. أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة

2023/04/07 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار غزيرة وانخفاضاً في درجات الحرارة منتصف الأسبوع المقبل.

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