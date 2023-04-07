بحوزتهم كريستال وحبوب مخدرة.. الاطاحة بـ 4 تجار مخدرات في الديوانية

2023/04/07 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الديوانية، اليوم الجمعة، القبض على 4 متهمين بتجارة المخدرات في المحافظة.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن مفارزها "تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بعد جمع المعلومات عنهما من قبل المصادر الخاصة وضبط بحوزتهما كمية من الحبوب المخدرة نوع كبتاجون بلغت 1100، بالإضافة إلى نصف كيلوغرام من مادة الكريستال".

وفي سياق متصل، أكدت المديرية، بحسب البيان، أن مفارزها تمكنت أيضاً من "القبض على متهمين اثنين آخرين وجد بحوزتهما 262 غم من مادة الكريستال وأمبولات وادوات للتعاطي مع ميزان الكتروني".

وأضافت أنه "تم توقيفهما من قبل قاضي التحقيق وفق المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

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