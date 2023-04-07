الخارجية اللبنانية: تقدمنا بشكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل

2023/04/07 | 10:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، الجمعة، أنها تقدمت بشكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان.وشددت الوزارة على أن “الاعتداء الإسرائيلي يهدد الاستقرار وينتهك سيادة لبنان ويخرق القرار 1701”.وأمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان على منطقة الجليل الغربي، مؤكدا أنه “تم اعتراض […]

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