ذي قار تعطل الدوام الأحد المقبل

2023/04/07 | 11:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.

وقرر محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، “تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل”.

ويصادف الاحد المقبل استشهاد السيد محمد باقر الصدر بالتزامن مع سقوط النظام البائد وتحرير العراق

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