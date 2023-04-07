2023/04/07 | 11:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير فرع توزيع كهرباء كربلاء

المقدسة ان الدعم الكبير الذي تقدمه

العتبتين المقدستين الحسينية

والعباسية له الاثر الكبير في تنفيذ

الكثير من مشاريع الكهرباء المهمة في

محافظة كربلاء المقدسة، موضحا ان ق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تدعم عتبات كربلاء المقدسة مشاريع الطاقة الكهربائية المهمة في المحافظة..تعرف عليها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تدعم عتبات كربلاء المقدسة مشاريع الطاقة الكهربائية المهمة في المحافظة..تعرف عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).