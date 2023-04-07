مدير كهرباء كربلاء يكشف حجم التجاوزات على الطاقة الكهربائية بالمحافظة :400 الف مستهلك بدون مقاييس حساب الطاقة

2023/04/07 | 11:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف فرع توزيع كربلاء المقدسة ان ربط

المقاييس لمستهلكي الكهرباء سيسهم في

زيادة حصة المحافظة من الطاقة

الكهربائية ويرشد الاستخدام ويمنع

التجاوز على حقوق المشتركين، مبينا ان

حوالي (400) الف مستهلك لم ترب

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