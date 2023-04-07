الداخلية القطرية قبضت على المتهمين.. حادثة صادمة للتعدي على

2023/04/07 | 11:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مجموعة من الشباب في قطر تضرب رجلا آسيويا في مناطق متفرقة من جسده في أحد الأماكن البرية.

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