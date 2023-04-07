أفعى كوبرا قاتلة تزحف على قميص طيار خلال رحلة.. شاهد ماذا حصل

2023/04/07 | 11:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُجبر طيار من جنوب إفريقيا على القيام بعملية الهبوط اضطرارياً بطائرته بعد أن زحفت أفعى من نوع “كيب كوبرا” السامة على قميصه.قام الطيار بإخبار الركاب عن ذلك المسافر القاتل في محاولة منه لتجنب الذعر بينهم.

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