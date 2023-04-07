الجيش الإسرائيلي يحشد قواته قرب غزة ولبنان

2023/04/07 | 11:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه يحشد في المنطقتين الجنوبية والشمالية، مقابل قطاع غزة ولبنان، قوات نظامية من سلاحي المشاة والمدفعية.جاء ذلك عقب ليلة من المداولات الأمنية التي جرت خلال الليلة […]

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