مدير “الصحة العالمية”: الصين تملك مفاتيح فهم منشأ كورونا

2023/04/07 | 12:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الصين لمشاركة معلوماتها حول منشأ جائحة كوفيد-19، قائلا إنه لحين حدوث ذلك تظل جميع الفرضيات مطروحة على الطاولة، بعد أكثر من ثلاث سنوات من ظهور الفيروس لأول مرة.

وقال تيدروس ردا على سؤال حول منشأ الفيروس: “بدون الوصول الكامل إلى المعلومات التي تمتلكها الصين، لا يمكنك قول هذا أو ذاك”.

وأضاف: “جميع الفرضيات مطروحة على الطاولة.



هذا هو موقف منظمة الصحة العالمية ولهذا السبب كنا نطلب من الصين أن تتعاون في هذا الشأن”.

وقال: “إذا فعلوا ذلك فسنعرف ما حدث أو كيف بدأ”.

واكتشف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر كانون الأول 2019، إذ اشتبه الكثيرون في أنه انتشر في سوق للحيوانات الحية قبل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم ويقتل ما يقرب من سبعة ملايين شخص.

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