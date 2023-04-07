اعتقال متهم سرق 20 مليوناً وكارتات شحن موبايل في بغداد

2023/04/07 | 12:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على متهم بسرقة 20 مليون دينار مع كارتات شحن موبايل من محل تجاري في بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان أن “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (20) مليون دينار عراقي مع كارتات شحن موبايل تقدر بقيمة ستة ملايين دينار من داخل محل ضمن منطقة الكاظمية ببغداد”.

وأضافت، أن “عملية القبض تمت بعد أن وردت معلومات الى مفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام عن تعرض أحد المحال التجارية للسرقة من قبل شخص مجهول، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز”.

وتابعت:تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه ولدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة عن قيامه بسرقة المبلغ المذكور من داخل المحل مع كارتات الشحن، دونت أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل”.

وبينت المديرية، أن “مفارز المديرية نفذت أوامر القاء قبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، فضلا عن ضبط عجلتين والقبض على حائزيهما لوجود اشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد”.

وأشارت إلى، “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

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