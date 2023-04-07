تعليق جديد للصين بشأن أوكرانيا: متواصلون مع كافة الأطراف المعنية

2023/04/07 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الجمعة، أن بكين على اتصال مع كل جوانب الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك أوكرانيا.

وقالت نينغ، تعليقًا على محادثة هاتفية محتملة بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي: "فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية، تحافظ الصين على تعاونها مع الأطراف المعنية، بما في ذلك أوكرانيا، حيث تقف الصين دائمًا إلى جانب السلام، ومستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للإسهام في السلام".

وفي وقت سابق، أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الزعيم الصيني شي جين بينغ، أعلن في محادثة معها، عن استعداده للتحدث مع فلاديمير زيلينسكي عند توفر الظروف المناسبة.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس الخميس، عقب محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بكين، أن الصين مستعدة مع فرنسا لدعوة المجتمع الدولي لاستئناف محادثات السلام بين طرفي الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.

المصدر : سبوتنيك

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