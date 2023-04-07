انطلاق عملية أمنية واسعة غربي نينوى

2023/04/07 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، انطلاق عملية أمنية واسعة غربي محافظة نينوى.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عملية أمنية واسعة مشتركة مع قوات الجيش العراقي، انطلقت صباح اليوم، لتفتيش جبال عداية ومقالع عين الجحش والطريق الاستراتيجي باتجاه غرب محافظة نينوى".

وأضافت أن "العملية تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار غرب المحافظة وتجفيف منابع الإرهاب وتدمير مخابئه".

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