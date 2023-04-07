البنتاغون يكشف عن تولي نائب رئيس

2023/04/07 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، دوغ بيك، سيتولى قيادة وحدة الابتكار الدفاعية في الوزارة مع إحداث ترقية في موقعه.

وبحسب موقع "ديفينس نيوز" المتخصص في الشؤون الدفاعية، فإن بيك سيكون خاضعا مباشرة لوزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ويقدم له تقاريره من دون وسيط.

وذكر بيان لـ"البنتاغون" أن بيك بمهمته الجديدة في قيادة وحدة الابتكار، سيشرف على جهود تسريع تبني الوزارة للتكنولوجيا الاقتصادية في الجيش الأميركي، وسيكون مستشارا بارزا لوزير الدفاع ونائبه لشؤون الابتكار التكنولوجي والمنافسة والتأثير الاستراتيجي.

وفي مذكرة مرافقة لبيان تعيين بيك، كشف أوستن أن المسؤول الجديد لن يقدم تقاريره إلى وكيل وزارة الدفاع الخاص بالأبحاث والهندسة كما كان في السابق، إنما إليه مباشرة.

لكن وكيل الوزارة هذا سيقدم كل الدعم المتوفر للوحدة من الموارد البشرية والدعم الإداري.

وذكر أوستن أن بيك سيكون قائدا داخل الوزارة مهمته تحفيز المشاركة والاستثمار في مجتمعات القطاع الخاص، حيث يمكن تكييف التكنولوجيا التجارية لتلبية متطلبات المقاتلين.

وكان بيك يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" لشؤون التعليم والصحة والحكومات، وانضم إلى الشركة في عام 2009، حيث أشرف على أعمالها في شمال شرق آسيا والأميركيتين.

وخدم بيك في البحرية الأميركية لمدة 26 عاما، وقاد وحدة الاحتياطي المشتركة في القيادة الخاصة بالمحيطين الهندي والهادي.

المصدر: وكالات

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