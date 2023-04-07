مقتل إسرائيليتين وإصابة ثالثة في إطلاق نار بالضفة الغربية

2023/04/07 | 12:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الإسرائيلية إن شخصين قتلا في هجوم بالرصاص في الضفة الغربية، الجمعة، وفق رويترز.

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