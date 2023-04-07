بسبب امتلاء الحرم المكي بالمعتمرين والمصلين.. الأمن العام السعودي يدعو إلى أداء صلاة الجمعة في مساجد قريبة

2023/04/07 | 12:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الأمن العام السعودي المواطنين والمقيمين إلى أداء صلاة الجمعة، في المساجد الأخرى القريبة من الحرم المكي بسبب الزحام الشديد وامتلاء الحرم المكي بالمصلين والمعتمرين خلال شهر رمضان.

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