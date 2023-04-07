افتتاح سوق يعود تاريخه للقرن السابع، و الافتتاح تحول الى مهرجان في القوش

2023/04/07 | 12:40 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهدف إحيائه من جديد، افتتاح مهرجان سوق القوش القديم ايزيدي 24 – القوش ما بين الحاضر وماضي اباؤنا واجدادنا وبساطة اسلوب حياتهم، ولعيش لحظات ممزوجة بالحداثة وعراقة الماضي و اعادة ذكريات اغبرها الزمان، و برعاية كنيسة القوش وبأشراف مباشر من قبل سيادة المطران بولس ثابت حبيب راعي ابرشية القوش الكلدانية والاب رودي الصفار خوري كنيسة …

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