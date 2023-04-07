وزير الصناعة: 104 مصنع متوقف أغلبها خارج العمر الافتراضي

2023/04/07 | 12:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أحصى وزير الصناعة خالد بتال النجم، اليوم الجمعة، المصانع المتوقفة في البلاد، وفيما أوضح استحالة إعادة العمل بأغلبها، أعلن استحصال موافقة مجلس الوزراء على تشريع قانون تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي.وقال […]

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