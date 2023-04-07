‘فاو’ تعلن تراجع أسعار المواد الغذائية في العالم

2023/04/07 | 12:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ‘فاو’ ،اليوم الجمعة، عن تراجع أسعار المواد الغذائية في العالم.وأفادت الفاو في بيان أن “الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وإن كانت لا تزال “مرتفعة جدا”، […]

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