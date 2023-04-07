الشرطة الإسرائيلية تدعو المدنيين لحمل السلاح بعد مقتل امرأتين في الضفة

2023/04/07 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

قالت السلطات الإسرائيلية إن شخصين قتلا في هجوم بالرصاص بالضفة الغربية، اليوم الجمعة، وفق "رويترز".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن هجوما بالرصاص وقع على مركبة بالقرب من مستوطنة الحمرا.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء إن "امرأتين لقيتا حتفيهما وأصيبت ثالثة بجروح خطيرة، في الضفة الغربية".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قواتنا تمشط موقع عملية إطلاق النار عند مفرق الحمرا بغور الأردن".

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "المفوض العام للشرطة يدعو الإسرائيليين ممن يمتلكون رخص أسلحة لحملها".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "قوات الاحتلال تفرض طوقا أمنيا على مدينة أريحا في إطار البحث عن منفذي عملية الأغوار".

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