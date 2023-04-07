بلغة وجدانية عن الحرب.. مسلسل

2023/04/07 | 13:20 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض مسلسل "العشرة" على القناة الرابعة، متحدثا عن آثار ما عاشه العراقيون الفترة الأخيرة، واختار المؤلفون زوايا عديدة لتصويرها كشفت عن العلاقات الاجتماعية والإنسانية وما خلفته الحروب.

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