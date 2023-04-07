الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل امرأتين وإصابة ثالثة بإطلاق نار في غور الأردن بالضفة

2023/04/07 | 13:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مقتل سيدتين إسرائيليتين وإصابة ثالثة في إطلاق نار في غور الأردن بالضفة الغربية، مؤكدا أن قوات الشرطة الإسرائيلية تقوم بمطاردة المشتبه بهم.

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