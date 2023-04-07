"مشكلات" داخلية وعوامل إقليمية.. أسباب أخطر تصعيد على حدود لبنان منذ 2006

2023/04/07 | 13:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته في حالة تأهب قصوى، سواء في الشمال أو الجنوب أو في الضفة الغربية، لحماية السكان في البلدات الإسرائيلية، صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن "كل من أوكَل الحرم القدسي إلى (وزير الأمن القومي الإسرائيلي) ايتمار بن غفير كان يعلم بأن الأمر سيؤدي إلى كارثة".

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