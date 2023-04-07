2023/04/07 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، الإطاحة بإرهابي بارز في داعش بمحافظة صلاح الدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شغل عدة مناصب.. الإطاحة بإرهابي بارز بـ"داعش" في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شغل عدة مناصب.. الإطاحة بإرهابي بارز بـ"داعش" في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).