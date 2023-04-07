2023/04/07 | 14:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QvSLjBGPxn8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك..منظمة صوت المسنين والعائلة تختتم مشروعها الخاص بخبرات الحياة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دهوك..منظمة صوت المسنين والعائلة تختتم مشروعها الخاص بخبرات الحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).