1500 حبة مخدرة.. خمسة تجار للمخدرات في قبضة إجرام البصرة

2023/04/07 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، القبض على 5 متهمين بتجارة الحبوب المخدرة، فيما أشارت إلى استمرار عملياتها الأمينة للحد من ظاهرة المخدرات.

وذكر بيان لقيادة الشرطة، تلقته (بغداد اليوم)، أن مفارز "مكافحة الاجرام في المحافظة تمكنت من القبض على 3 متهمين وضبط مادة مخدرة تقدر بـ 100 غرام من مادة الكرستال، فضلا عن ضبط أسلحتهم".

وأضاف أن "مكافحة الاجرام تمكنت أيضاً، من القاء القبض على متهمين اثنين آخرين يقومون بتجارة الحبوب المخدرة، وضبطت 1500 حبة مخدرة بحوزتهم".

وأكدت القيادة، بحسب البيان: "استمرار الحملات الأمنية للقضاء على ظاهرة المخدرات والجريمة في المحافظة".

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