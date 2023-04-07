2023/04/07 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أمر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بتعبئة الاحتياط مع التركيز على قطاع الدفاع الجوي والتشكيلات الهجومية للقوات الجوية.كما أمر بتعزيز الجهود الدفاعية في منطقة القيادة المركزية إلى جانب القبض على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس أركان الجيش الاسرائيلي يأمر بتعبئة قوات الاحتياط المركز الخبري الوطني.

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